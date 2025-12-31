Expoferia en Bilwi celebra la riqueza productiva de Tasba Pri

En el marco de la celebración de las fiestas de fin de año, el Ministerio para la Promoción de Emprendimientos, en coordinación con el Gobierno Regional de la Costa Caribe Norte, desarrolló una expoferia en la Plaza de Ferias Miguel Ángel Ortéz, en la ciudad de Bilwi.

Expoferia en Bilwi impulsa el emprendimiento local

Los protagonistas de la expoferia son productores del territorio indígena de Tasba Pri, perteneciente al municipio de Puerto Cabezas, quienes durante dos días están ofertando una variedad de productos esenciales para la cena de fin de año.

Entre los principales productos disponibles se encuentran carne de res y cerdo, plátanos, tubérculos, productos lácteos y otros alimentos de consumo básico; directamente del productor al consumidor.

El Ministerio para la Promoción de Emprendimientos destaca que estas actividades forman parte de una estrategia para dinamizar la economía local y fortalecer el emprendimiento comunitario en Bilwi; especialmente en territorios productivos como Tasba Pri.

La feria es un espacio que impulsa la producción local, fomenta el comercio justo y contribuye a que las familias de Puerto Cabezas celebren estas fechas especiales con alimentos frescos; y producidos en sus territorios.

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