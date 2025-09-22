Expo Ometepe 2025 arranca desde este viernes

La Décima Sexta Edición de la Expo Ometepe 2025 te espera el viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de septiembre en Moyogalpa, en la majestuosa Isla de Ometepe, departamento de Rivas.
Anasha Campbell, codirectora del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), tendrá una amplia variedad de opciones científicas, culturales, artísticas, gastronómica y deportiva.
Los presentes podrán disfrutar de senderismo en el volcán Concepción, el Reto Extremo Ometepe, y los tres primeros lugares serán premiados con 7 mil, 5 mil y 4 mil córdobas.
En la competencia de remo en pareja, los primeros lugares obtendrán 5 mil, 4 mil y 3 mil córdobas. Y en el concurso de pintura, serán premiados con 7 mil, 5 mil y 4 mil córdobas.
La XVI Expo Ometepe 2025, los días 26, 27 y 28 de septiembre en Moyogalpa, Isla de Ometepe, es organizado por el gobierno que lideran los Copresidentes Daniel y la Compañera Rosario, para el disfrute familiar en tiempos de paz.