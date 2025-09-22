Expo Ometepe 2025 arranca desde este viernes

La Décima Sexta Edición de la Expo Ometepe 2025 te espera el viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de septiembre en Moyogalpa, en la majestuosa Isla de Ometepe, departamento de Rivas.

Expo Ometepe 2025: cultura, deporte y turismo

Anasha Campbell, codirectora del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), tendrá una amplia variedad de opciones científicas, culturales, artísticas, gastronómica y deportiva.

Los presentes podrán disfrutar de senderismo en el volcán Concepción, el Reto Extremo Ometepe, y los tres primeros lugares serán premiados con 7 mil, 5 mil y 4 mil córdobas.

En la competencia de remo en pareja, los primeros lugares obtendrán 5 mil, 4 mil y 3 mil córdobas. Y en el concurso de pintura, serán premiados con 7 mil, 5 mil y 4 mil córdobas.

La XVI Expo Ometepe 2025, los días 26, 27 y 28 de septiembre en Moyogalpa, Isla de Ometepe, es organizado por el gobierno que lideran los Copresidentes Daniel y la Compañera Rosario, para el disfrute familiar en tiempos de paz.

