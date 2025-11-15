Esteliano gana primer lugar departamental del Festival Gastronómico Delicias Decembrinas

Con la participación de 10 protagonistas, este sábado se realizó el Festival Gastronómico Delicias Decembrinas, en el que resultó ganador del primer lugar departamental Augusto César Barrantes Lanuza, de la ciudad de Estelí, con el platillo Revolcado de Gallina Rellena Navideña.

El segundo lugar lo ganó Jeylin Xiomara Dávila, del municipio de San Nicolás, con un delicioso Lomo Relleno, y el tercer lugar Ana Cruz, de San Juan de Limay, también con Lomo Relleno.

El evento se realizó en San Juan de Limay, donde se entregaron 7 mil córdobas al ganador del primer lugar, 5 mil a la del segundo y 3 mil a la del tercer lugar, así como certificados de participación a cada protagonista.

Augusto César Barrantes Lanuza será quien represente al departamento de Estelí en el festival nacional.

La vicealcaldesa de Estelí, Melania del Carmen Peralta Ramírez, y la delegada departamental del Instituto Nicaragüense de Turismo, Leonor Ramírez, se mostraron satisfechas por los resultados obtenidos.