La ciudad de Estelí encendió el espíritu navideño con la inauguración de sus tradicionales noches de compras, donde miles de personas disfrutaron de un ambiente lleno de alegría, tranquilidad y seguridad.

familias estelianas disfrutan tradición navideña en calles llenas de color

Las calles se transformaron en un escenario vibrante, iluminadas con luces multicolores, animadas por música en vivo, espectáculos pirotécnicos y presentaciones artísticas, convirtiendo esta actividad comercial en una auténtica celebración cultural y familiar.

Durante el evento, comerciantes y emprendedores exhibieron sus productos, ofreciendo a las familias estelianas una variedad de opciones para sus compras navideñas.

Esta iniciativa no solo dinamizó la economía local, sino que también demostró el carácter alegre, emprendedor y luchador de los nicaragüenses, quienes con orgullo mantienen vivas sus tradiciones.

Estas noches de compras proyectan a Estelí como un referente de crecimiento y arraigo cultural, donde la comunidad se une en torno a la fiesta y el consumo responsable, según la nota oficial.

El éxito de las noches navideñas fue posible gracias a la coordinación entre el gobierno, las instituciones locales y los sectores comerciales y emprendedores.

Los protagonistas destacaron el papel del Buen Gobierno, liderado por el Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, en garantizar un ambiente seguro y festivo para las familias.

Este esfuerzo conjunto refleja el compromiso de las autoridades por fomentar espacios donde la paz y la convivencia sean protagonistas, permitiendo que los nicaragüenses disfruten de sus tradiciones en un marco de seguridad ciudadana.

Las luces, los espectáculos y la música no solo sirvieron como atracción para los visitantes, sino que también marcaron el inicio oficial de la temporada navideña en la ciudad.

Las familias recorrieron puestos y locales, aprovechando la oportunidad para hacer sus compras en un ambiente festivo y comunitario. Con esta actividad, Estelí reafirma su condición de ciudad que sabe combinar tradición, comercio y cultura, ofreciendo una experiencia única que fortalece el tejido social y económico de la región.