Estelí se viste de fiesta: noches navideñas iluminan la ciudad
La ciudad de Estelí encendió el espíritu navideño con la inauguración de sus tradicionales noches de compras, donde miles de personas disfrutaron de un ambiente lleno de alegría, tranquilidad y seguridad.
Las calles se transformaron en un escenario vibrante, iluminadas con luces multicolores, animadas por música en vivo, espectáculos pirotécnicos y presentaciones artísticas, convirtiendo esta actividad comercial en una auténtica celebración cultural y familiar.
Durante el evento, comerciantes y emprendedores exhibieron sus productos, ofreciendo a las familias estelianas una variedad de opciones para sus compras navideñas.
Esta iniciativa no solo dinamizó la economía local, sino que también demostró el carácter alegre, emprendedor y luchador de los nicaragüenses, quienes con orgullo mantienen vivas sus tradiciones.
Estas noches de compras proyectan a Estelí como un referente de crecimiento y arraigo cultural, donde la comunidad se une en torno a la fiesta y el consumo responsable, según la nota oficial.
El éxito de las noches navideñas fue posible gracias a la coordinación entre el gobierno, las instituciones locales y los sectores comerciales y emprendedores.
Los protagonistas destacaron el papel del Buen Gobierno, liderado por el Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, en garantizar un ambiente seguro y festivo para las familias.
Este esfuerzo conjunto refleja el compromiso de las autoridades por fomentar espacios donde la paz y la convivencia sean protagonistas, permitiendo que los nicaragüenses disfruten de sus tradiciones en un marco de seguridad ciudadana.
Las luces, los espectáculos y la música no solo sirvieron como atracción para los visitantes, sino que también marcaron el inicio oficial de la temporada navideña en la ciudad.
Las familias recorrieron puestos y locales, aprovechando la oportunidad para hacer sus compras en un ambiente festivo y comunitario. Con esta actividad, Estelí reafirma su condición de ciudad que sabe combinar tradición, comercio y cultura, ofreciendo una experiencia única que fortalece el tejido social y económico de la región.