Estelí inaugura más calles para el Pueblo con una inversión de 4 millones de córdobas

Cinco nuevas calles adoquinadas fueron inauguradas la tarde de este martes en el barrio Aristeo Benavides, Distrito 3 de la ciudad de Estelí, por el Gobierno Sandinista, a través del alcalde Francisco Valenzuela, junto a las familias protagonistas.

Nuevas calles adoquinadas mejoran la vida en Estelí

“En este proyecto que forma parte del programa Calles para el Pueblo, se restituye el derecho a las familias a vivir en mejores condiciones. Aquí se invirtieron 4 millones de córdobas”, destacó el alcalde Valenzuela.

Don Leónidas Hurtado, pastor de la Iglesia Nueva Jerusalén, dieron gracias a Dios y al Gobierno que presiden los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, y a las autoridades municipales por procurar el bienestar de las familias y que vivan en condiciones dignas.

