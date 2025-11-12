Estelí inaugura más calles para el Pueblo con una inversión de 4 millones de córdobas

Por Jonathan Morales
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Cinco nuevas calles adoquinadas fueron inauguradas la tarde de este martes en el barrio Aristeo Benavides, Distrito 3 de la ciudad de Estelí, por el Gobierno Sandinista, a través del alcalde Francisco Valenzuela, junto a las familias protagonistas.

Nuevas calles adoquinadas mejoran la vida en Estelí
Nuevas calles adoquinadas mejoran la vida en Estelí

“En este proyecto que forma parte del programa Calles para el Pueblo, se restituye el derecho a las familias a vivir en mejores condiciones. Aquí se invirtieron 4 millones de córdobas”, destacó el alcalde Valenzuela.

Don Leónidas Hurtado, pastor de la Iglesia Nueva Jerusalén, dieron gracias a Dios y al Gobierno que presiden los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, y a las autoridades municipales por procurar el bienestar de las familias y que vivan en condiciones dignas.

#Calles para el Pueblo