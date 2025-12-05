Estelí gradúa a 140 niños de Centros de Desarrollo Infantil

La ciudad de Estelí celebró este viernes la graduación de 140 niños y niñas de ocho Centros de Desarrollo Infantil (CDI) administrados por el Gobierno Sandinista. La ceremonia se llevó a cabo en el Auditorio de la UNAN CUR Estelí.

Graduación infantil en Estelí celebra 140 nuevos logros

El alcalde de Estelí, Francisco Ramón Valenzuela, acompañó a las familias en este «salto importante» de promoción preescolar.

El alcalde destacó que este logro es parte del modelo preescolar comunitario impulsado por el Gobierno, a través de la atención complementaria entre el Ministerio de la Familia (MIFAM) y la Alcaldía.

En el municipio de Estelí, los ocho Centros de Desarrollo Infantil atienden una matrícula total de 700 niños en sus diferentes niveles.

Los 140 niños que se graduaron marcan el final de su primer nivel de educación, un paso crucial en la educación integral que requieren.

El alcalde Valenzuela felicitó a las familias y al Ministerio de las Familias, señalando que la promoción es una muestra de que el modelo de complementariedad está siendo «bendecido, prosperado y victorioso», y que la atención a estos niños se realiza con «mucho amor y cariño».

