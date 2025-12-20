Estelí celebra nueva etapa de recreación con el mejoramiento del parque «Los Chilincocos»

En un ambiente festivo previo a la Navidad y el Año Nuevo, la Alcaldía de Estelí, con el apoyo del Gobierno Sandinista, entregó oficialmente el Parque Los Chilincocos totalmente renovado, un espacio pensado para la diversión, el deporte y el esparcimiento de las familias estelianas y visitantes de todo el país.

La obra tuvo un costo de más de un millón 496 mil córdobas incluyó mejoras integrales como reparación del sistema eléctrico, servicios higiénicos, cancha de básquetbol, andenes y puertas.

Además, se acondicionaron las máquinas de ejercicio y se pintaron bancas, mesas y casetas, garantizando un parque más seguro, bonito y funcional.

El Parque Los Chilincocos ahora luce renovado, listo para recibir a niños, jóvenes y adultos en estas fiestas de alegría y unión familiar.