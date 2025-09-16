Estelí celebra final del Concurso Nacional de Música en honor a Otto de La Rocha

La «Ciudad Creativa de la Música», Estelí, fue la sede del Concierto Final y Premiación del Concurso Nacional de Música y Canto Regional Otto de la Rocha, un evento que rindió tributo al reconocido cantautor nicaragüense.

La celebración contó con la presencia de la primera actriz Georgina Valdivia, esposa del maestro Otto de la Rocha, y fue patrocinada por el Gobierno de Nicaragua, la Comisión Nacional de Economía Creativa y la Embajada de la República Popular China.

El concurso tuvo como objetivo fomentar y fortalecer la música y el canto regional, que expresan la identidad cultural de los pueblos nicaragüenses.

El evento culminó con la premiación de los talentos ganadores: Primer lugar: Pastora María Rodríguez, de Juigalpa, Chontales, con la canción “Chontales de mis amores”.

Segundo lugar: El trío “Los Retoños del Guadalupano”, de León, con la canción “Flor del Campo”, y Tercer lugar: El grupo “Aves del Norte”, de Nueva Segovia.

Además, se otorgó una Mención de Honor al Grupo Musical de la Familia Benneth, de Laguna de Perlas en el Caribe Sur, por su interpretación de la canción «Back to sweet harmony» en ritmo Gospel.

En el proceso del concurso participaron más de 600 artistas de 114 municipios, quienes compartieron más de 200 canciones inéditas.

Este evento reafirma el compromiso del Gobierno sandinista con la promoción del talento nacional y la identidad cultural de Nicaragua.



