Entregan reconocimientos a estudiantes destacados de colegios del Distrito 6 de Managua

En el Instituto Enrique Flores, las autoridades educativas entregaron reconocimientos a estudiantes de excelencia académica, atletas y artistas destacados de diez colegios del distrito VI de Managua

La profesora Jennifer Alejandra Araica, directora del Enrique Flores, dijo que los deportistas destacados, lograron un buen desempeño en las disciplinas de ajedrez, baloncesto, esgrima, voleibol, entre otros, deportes.

Además, se reconoce a los estudiantes de séptimo y octavo que alcanzaron mejor nivelación del idioma inglés, y en astrofísica, cuyo esfuerzo y victoria académica, se debe al acompañamiento de su familia y al personal docente.

Los colegios que fueron distinguidos sus estudiantes son: Enrique Flores, Naciones Unidas, Augusto C. Sandino, José Dolores Estrada, Las Américas, Carlos Blass, entre otros.



