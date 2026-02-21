Encienden segundo Árbol de la Vida en Plaza de los Héroes Miguel Ángel Ortez de Estelí

En un ambiente de mucha alegría las familias de la ciudad de Estelí participaron en la inauguración y encendida del segundo árbol de la vida que representa la lucha, el compromiso con los ideales del General Augusto C. Sandino.

El árbol fue instalado en la Plaza de los Héroes Miguel Ángel Ortez, donde también fue habilitado un nuevo espacio ya iluminado con el apoyo de Enatrel para la realización de eventos, ferias y festivales para disfrute de las familias.

Además, se realizaron mejoras a las bahías para brindar mayor seguridad a los estudiantes, a los trabajadores de la salud.

Francisco Valenzuela, alcalde de la ciudad de Estelí, dijo que esta actividad se realizó en el marco de la conmemoración del 92 aniversario del paso a la inmortalidad del General de Hombres Libres Augusto C. Sandino.

“De esta manera ratificamos el compromiso por la seguridad, la paz, la batalla contra la pobreza, buscando que nuestro pueblo resurja y esa ha sido la orientación de los Copresidentes el Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo”, finalizó Valenzuela.