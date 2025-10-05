Encienden árbol de la vida en Nindirí en homenaje al General Benjamín Zeledón

La militancia sandinista disfrutó de una revista cultural y fuegos pirotécnicos, la noche de este sábado, durante la inauguración del Árbol de la Vida, ubicado en el kilómetro 27 de la Carretera Masaya a Nindirí, en homenaje al Héroe Nacional General Benjamín Zeledón.

Janina Noguera, alcaldesa de Masaya, manifestó que, con orgullo y convicción sandinista, que inauguraron el Árbol de la Vida, en el marco de la conmemoración al General Benjamín Zeledón.

Agregó que «celebramos el 146 aniversario del natalicio y el 113 aniversario del paso a la inmortalidad del General Benjamín Zeledón, quien dejó un gran legado para todos los nicaragüenses y que sirvió de inspiración al General Augusto C. Sandino, para encaminarse a la lucha contra el imperialismo, por la soberanía y la dignidad».

Por su parte Yorleni Castillo, alcaldesa de Nindirí, con patriotismo y compromiso revolucionario dijo que «para nosotros, las familias nindiriseñas, es el compromiso de seguir con el legado del General Benjamín Zeledón, su lucha inquebrantable de no rendirse ante el imperialismo norteamericano, el legado de Benjamín Zeledón se ve reflejado en cada paso que damos los nicaragüenses.

