ENACAL y Alcaldía de Masaya avanzan en proyecto de agua potable para 900 familias

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), en alianza con las familias protagonistas y la Alcaldía de Masaya, reportó avances significativos en las obras de Mejoramiento del Servicio de Agua Potable en la Comunidad Quebrada Honda.

El proyecto tiene como meta mejorar el acceso y la calidad del servicio a unas 900 familias de esa comunidad.

A la fecha, se ha logrado finalizar la construcción de un nuevo pozo, así como las pruebas de bombeo y de calidad del agua.

Se estima que las obras en su conjunto estén finalizadas y en operación en los primeros meses del 2026.

Con la puesta en marcha de este proyecto, se mejorará el servicio en los sectores de Aguacatillo, Los Torrez, Bejuco, Tabla Amarilla y El Tanque, entre otros.

ENACAL mejora el servicio de agua en Quebrada Honda



