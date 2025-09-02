ENACAL logra avance del 40% en obras de ampliación de agua potable en San Dionisio

El gobierno de Nicaragua, a través de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), lleva un avance del 40% en las obras de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable en San Dionisio, Matagalpa.

El proyecto, que se ejecuta en alianza con la Alcaldía Municipal y las familias, busca restituir el derecho al agua potable en la zona, y se espera que inicie operaciones en el primer cuatrimestre de 2026.

Una vez finalizado, permitirá mejorar significativamente el servicio para unas 1,100 familias de la ciudad.

Entre las obras más importantes destacan la instalación de 9 kilómetros de tubería de conducción, la construcción de un dique en el río La Cañada y la adquisición de una nueva planta potabilizadora.



