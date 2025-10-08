ENACAL inicia segunda fase de saneamiento en Chichigalpa en beneficio de 30,500 personas

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) inició la II Fase del proyecto de Saneamiento en la ciudad de Chichigalpa, Chinandega.

ENACAL impulsa fase II del saneamiento en Chichigalpa

Este proyecto beneficiará a aproximadamente 30 mil habitantes, mejorando significativamente sus condiciones higiénico-sanitarias y ambientales.

El nuevo sistema de saneamiento dará cobertura a 30 barrios de la ciudad e incluye la construcción e instalación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y la instalación de 21 kilómetros y medio de tuberías

También contempla la instalación de 2,050 conexiones domiciliares, 975 conexiones intra-domiciliares, 230 manjoles y una estación de bombeo.

El proyecto es financiado con fondos del Gobierno de Nicaragua y cuenta con el apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

