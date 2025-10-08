ENACAL inicia segunda fase de saneamiento en Chichigalpa en beneficio de 30,500 personas

Por Jonathan Morales
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La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) inició la II Fase del proyecto de Saneamiento en la ciudad de Chichigalpa, Chinandega.

ENACAL impulsa fase II del saneamiento en Chichigalpa
ENACAL impulsa fase II del saneamiento en Chichigalpa

Este proyecto beneficiará a aproximadamente 30 mil habitantes, mejorando significativamente sus condiciones higiénico-sanitarias y ambientales.

El nuevo sistema de saneamiento dará cobertura a 30 barrios de la ciudad e incluye la construcción e instalación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y la instalación de 21 kilómetros y medio de tuberías

También contempla la instalación de 2,050 conexiones domiciliares, 975 conexiones intra-domiciliares, 230 manjoles y una estación de bombeo.

El proyecto es financiado con fondos del Gobierno de Nicaragua y cuenta con el apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

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