ENACAL inicia proyecto de alcantarillado sanitario en el barrio Cenor de Managua

Con el objetivo de dignificar las condiciones de vida de las familias capitalinas, esta semana se dio inicio al Proyecto de Ampliación y Mejoramiento de las Redes de Alcantarillado Sanitario en el Barrio Cenor, ubicado en el Distrito V de Managua.

Mejoran el alcantarillado en el Barrio Cenor de Managua

La obra se ejecuta bajo un modelo de alianza entre las familias protagonistas y la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL).

El plan de ejecución contempla una infraestructura integral que incluye la instalación de 1, 600 metros de tuberías de nuevas redes, la construcción de 26 manjoles y la instalación de 270 nuevas conexiones para los hogares de la zona.

Se estima que el proyecto finalice a mediados de este año, logrando restituir el derecho al saneamiento de aproximadamente 1,600 protagonistas.

Con esta inversión, el Gobierno de Nicaragua continúa fortaleciendo la red de servicios básicos y la salud ambiental en los barrios de la capital.

