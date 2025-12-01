ENACAL inicia ampliación de sistema de Agua potable para 400 familias en Matagalpa

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), en alianza con familias protagonistas y la alcaldía de Matagalpa, inició un proyecto de ampliación del Sistema de Agua Potable que busca mejorar significativamente el servicio a unas 400 familias de cuatro barrios de la ciudad.

El proyecto de infraestructura hídrica incluye la instalación de aproximadamente 1,100 metros de tuberías y la construcción de una estación de bombeo.

Estas obras permitirán reforzar el suministro de agua potable y garantizar un mejor servicio en los barrios Germán Pomares, Linda Vista, Juan Pablo II y Yaguare.

Según lo previsto, el proyecto está programado para finalizar, «Dios Mediante», a inicios del próximo mes de enero, brindando una solución duradera y digna para las familias matagalpinas en estas comunidades.