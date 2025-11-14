Enacal inaugura sistema de agua potable para 440 familias en El Castillo, Río San Juan
En conmemoración del 49 Aniversario del Tránsito a la Inmortalidad del Comandante Carlos Fonseca Amador, fue inaugurado un nuevo sistema de agua potable que restituye este derecho vital a unas 440 familias de la comunidad Buena Vista, en el municipio El Castillo, en Río San Juan.
El proyecto, ejecutado bajo el modelo de Alianza entre las familias protagonistas, la alcaldía de El Castillo y ENACAL, contó con el apoyo financiero del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La obra incluyó la construcción de un sistema de captación, otro de bombeo, una caseta de controles, una planta potabilizadora, un tanque de almacenamiento, y la instalación de 10.5 kilómetros de tuberías, asegurando un servicio de agua potable de calidad para la comunidad.