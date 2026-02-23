ENACAL avanza en rehabilitación de tanques gigantes para asegurar agua en Managua

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) reportó un avance del 75% en las obras de rehabilitación de dos tanques de almacenamiento masivo, ubicados en el kilómetro 9 de la carretera hacia Masaya.

Avanza al 75% la rehabilitación de tanques en Managua

Estos reservorios, que poseen una capacidad conjunta de 4.7 millones de galones, son fundamentales para la estabilidad del sistema hídrico de la capital.

Las labores actuales se centran en el sellado de juntas de dilatación, reparación de fisuras tanto internas como externas, y aplicación de pintura especializada para garantizar la durabilidad de las estructuras.

Se estima que los trabajos finalicen a mediados del presente año. Una vez concluidos, se mejorará significativamente la capacidad y calidad de almacenamiento de agua, asegurando un abastecimiento más eficiente y constante para las familias que habitan en los Distritos 1, 3 y 5 de la ciudad de Managua.

Con esta inversión, el Buen Gobierno, a través de ENACAL, reafirma su compromiso de fortalecer la infraestructura vital que garantiza el derecho al agua potable con calidad y continuidad para la población nicaragüense.

