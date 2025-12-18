ENACAL avanza en la reforestación de zonas de recarga hídrica en León y El Viejo

Como parte del compromiso ambiental del Gobierno sandinista, la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) mantiene activa una intensa jornada de reforestación durante los meses de noviembre y diciembre.

ENACAL impulsa reforestación por el agua sostenible

La iniciativa se concentra en las zonas de recarga hídrica y en las áreas de influencia de los proyectos de agua y saneamiento que se ejecutan actualmente en las ciudades de León y El Viejo.

Hasta la fecha, se han plantado un total de 5,600 árboles entre especies frutales y ornamentales con el objetivo de proteger las fuentes de agua y restaurar el ecosistema local para garantizar la sostenibilidad de los servicios de agua potable en la región.

El éxito de esta jornada ha sido posible gracias al trabajo articulado entre las alcaldías municipales que brindan apoyo logístico y territorial, empresas constructoras que colaboran en las áreas de incidencia de las obras de saneamiento y el Movimiento Ambientalista Guardabarranco que integra a estudiantes y jóvenes en la labor de siembra.

La jornada ha priorizado la biodiversidad, utilizando una amplia variedad de plantas que incluyen plantas frutales como aguacate, guanábana, guayaba, mango y nancite.

También incluyen plantas forestales y ornamentales como guanacaste, caoba, cortez, genízaro y pochote.

Con estas acciones, ENACAL mejora la infraestructura de saneamiento y asegura la preservación del recurso agua para las futuras generaciones a través del fortalecimiento de los suelos y la recolección hídrica natural.

