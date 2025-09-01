ENACAL avanza en construcción de pozo para beneficiar a 2,500 familias en Managua

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) informó que lleva un avance del 40% en la construcción de un nuevo pozo en el barrio Israel Galeano, en Managua.

Nuevo pozo en Managua: 40% de avance en su construcción

Este proyecto tiene como objetivo principal reforzar y ampliar la producción de agua potable para mejorar el servicio en varios barrios del Distrito VII de Managua.

Con una inversión de unos 10 millones de córdobas, financiados con recursos del gobierno, se espera que el pozo esté listo a principios del próximo año.

Una vez finalizado e integrado a la red de distribución, el proyecto beneficiará a aproximadamente 2,500 familias de los barrios Israel Galeano, Comandante Aureliano, Lomas de Guadalupe, Laureles Sur y otros sectores aledaños, garantizando un servicio de agua más eficiente y continuo.

