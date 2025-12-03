ENACAL avanza 80% obra para reforzar suministro de agua a más de 8 mil familias en Sébaco

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) reportó un avance físico del 80% en la construcción de un nuevo pozo destinado a reforzar la producción de agua potable para la ciudad de Sébaco, en el departamento de Matagalpa.

Este proyecto, que es financiado con Fondos del Tesoro Nacional, busca dar una respuesta a la demanda de servicio en la zona.

Una vez finalizada la construcción e incorporada su producción a las redes de distribución, se estima que el servicio de agua mejorará para unas 8,250 familias de Sébaco.

Se prevé que la obra esté en funcionamiento, «Dios Mediante,» en enero del 2026, asegurando una mayor estabilidad y calidad en el suministro hídrico para la población.