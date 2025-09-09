type here...
En Siuna, mejoran acceso vial en comunidades El Torno y Come Negro con inversión de más de 2 millones de córdobas

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

Con la entrega de sitio a la empresa contratista, la alcaldía de Siuna inició el mantenimiento de 6 kilómetros de camino en las comunidades El Torno y Come Negro, en el Triángulo Minero, Caribe Norte.

La inversión asciende a 2 millones 140 mil 173 córdobas, con un periodo de ejecución de 90 días calendarios.

La obra mejorará significativamente el acceso a esas comunidades afectadas por las últimas lluvias que han caído en la zona, además, facilitará a los productores sacar la cosecha para comercializarla en los mercados locales.

