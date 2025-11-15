En León fue inaugurada la exhibición nacional de Santos Patronos

Ayer viernes fue realizado el primer día de la Exhibición Nacional de los Santos Patronos en la plaza-parque Juan José Quezada, de la ciudad de León.

Más de 140 réplicas de Santos procedentes de toda Nicaragua se exhiben para el disfrute de las familias locales, así como de turistas nacionales y extranjeros.

La actividad busca preservar la tradición religiosa y cultural del país.

Durante la jornada, los visitantes también pudieron apreciar trajes folklóricos representativos de varios departamentos y participar en la Feria de la Economía Creativa, que destaca el talento de artesanos y emprendedores.

La exhibición combina arte, cultura y religiosidad en un solo espacio, promoviendo la identidad nacional.

La ciudad de León vivirá tres días de celebraciones que incluirán cultura, gastronomía y arte popular.

Los organizadores invitan a las familias y turistas a conocer y disfrutar de la riqueza cultural de Nicaragua a través de esta muestra única de los Santos Patronos y el folklore del país.



