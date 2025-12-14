En Estelí inauguran las noches de Fiestas Navideñas en un ambiente de alegría, música y paz

En el parque 16 de Julio del Diamante de las Segovias, Estelí se inauguró la noche de este sábado, las Noches de Compras Navideñas, una celebración que año con año llena de alegría a miles de personas de distintas partes del país.

El compañero Francisco Valenzuela, alcalde de Estelí, destacó la movilización grandísima de las familias estelianas y de otros departamentos que nos visitan.

Agregó que “Este es un esfuerzo que se realiza por 29 años, la Cámara de Comercio, la alcaldía, Emprendedores, Comerciantes, Empresarios, todo lo que es la movilización alrededor de nuestra economía local. Hay muchos atractivos, mucha organización, la Policía Nacional nos asegura el orden, la tranquilidad, el INTUR y todas las instituciones del Buen Gobierno apoyan esta iniciativa, esta creatividad en un ambiente de festividad, de alegría de vivir en paz”.

El alcalde Valenzuela destacó que hay varios eventos simultáneos, la Feria Ganadera, mañana domingo el Hípico, la próxima semana continúan las Noches de Compras y en lo que resta del mes de diciembre, en alegría, fiesta y compromiso de esperar un 2026 con más desarrollo y progreso.

Por su parte, el ingeniero Ricardo Ruíz, Presidente de la Cámara de Comercio de Estelí, resaltó el apoyo brindado por el Buen Gobierno, por la alcaldía municipal para la realización de estas actividades para que las familias trabajen en paz, vivan en paz.

“Celebramos una actividad que una a las familias de Estelí, a los empresarios en un ambiente sano y sobre todo para que nuestro pueblo disfrute…más de 400 negocios están apostados en toda la calle central”, agregó Ruíz,

Finalmente, el Comisionado General Alejandro Ruíz, jefe de la Policía de Estelí, explicó que están concentrados en 10 cuadras de mucha actividad de comercio, de movimiento de personas. “Garantizamos 2 perímetros de seguridad de las personas, de sus bienes, de las casas, sin descuidar nuestros barrios, de la población que no está aquí, esta es una misión, un mandato de nuestros Copresidentes Comandante Daniel y compañera Rosario”.

Los asistentes disfrutaron de una revista cultural, de la presentación de grupos nacionales que los hicieron bailar cachete con cachete y de los de fuegos artificiales que iluminaron el cielo en el inicio de la actividad.