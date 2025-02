En defensa de la paz y seguridad de los nicaragüenses: Juramentan a Policía Voluntaria de Chontales

Para la defensa de la paz y la seguridad de los nicaragüenses fue juramentada la Policía Voluntaria «Comandante Julio Buitrago Urroz» del departamento de Chontales.

El Primer Comisionado Francisco Javier Díaz Madriz, director general de la Policía Nacional, tras juramentar a la Policía Voluntaria reiteró que no permitirán la barbarie perpetrada en el fallido intento de golpe de Estado del año 2018.

«Hoy miércoles 5 de febrero las familias y comunidades del departamento de Chontales nos sentimos contentos de continuar juramentando como defensores de la paz y el bien común a miles y miles de policías voluntarios Comandante Julio Buitrago Urroz, quienes se constituyen en un cuerpo auxiliar y de apoyo a nuestra Policía Nacional. La Policía Voluntaria tiene rango constitucional, conformada por compañeros, compañeras nicaragüenses que prestan sus servicios de forma voluntaria para defender la paz y la seguridad», expresó el Primer Comisionado.

«En cada policía voluntario hay una familia comprometida con la paz y la seguridad, con nuestra revolución, con sus triunfos y logros, familias que con orgullo respaldan el empeño de ustedes de garantizar la paz; compañeros compañeras de la Policía Voluntaria Comandante Julio Buitrago, juntas, juntos, continuaremos protegiendo la vida, la integridad y la seguridad de las personas y sus bienes, la convivencia social, el derecho de nuestro pueblo a trabajar y vivir en paz y no permitiremos el horror y la barbarie que vivió nuestro pueblo en el año 2018 en el intento fallido de golpe de Estado», dijo Díaz.

Recordó que no se puede olvidar que en el año 2018 grupos terroristas golpistas intentaron un golpe de Estado destruyendo la paz de las familias.

«Sometieron a crímenes, secuestraban, torturaban y asesinaban a militantes y compañeros sandinistas, asesinaron a 22 policías, creando el pánico y la zozobra en nuestra población, promoviendo el odio y la muerte. Este intento de golpe de Estado fue derrotado por los buenos hijos e hijas de nuestra patria, por nuestra heroica policía voluntaria, la Policía Nacional y el Frente Sandinista de Liberación Nacional», sentenció el primer comisionado.

«Compañeros, compañeras de la policía voluntaria, el Comandante Julio Buitrago está presente en cada uno de ustedes con su valentía, su arrojo y su determinación de conquistar la justicia, la paz y el bienestar de las familias nicaragüenses. Tenemos el compromiso de continuar su legado, de no rendirnos, de no rendirnos, de no claudicar, un legado de lealtad y entrega absoluta. En este acto de presentación y juramentación a los miembros de la policía voluntaria de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior, ratificamos nuestra lealtad y obediencia, ratificamos nuestra lealtad y obediencia a nuestra jefatura suprema, Comandante Daniel Ortega Saavedra, Copresidente de la República y Compañera Rosario Murillo Zambrano, Copresidenta de la República, y reiteramos nuestro compromiso con nuestros héroes y mártires de continuar trabajando para defender la paz, la seguridad, la tranquilidad de las personas, familias y comunidades», culminó el director general de la Policía Nacional.

Asimismo, el secretario político del departamento de Chontales, Manuel Arístides Gómez Mercado, dijo que de esta manera están los chontaleños honrando a los héroes y mártires.

«Estamos presentes hombres y mujeres valientes para complementar, para respaldar, para apoyar, para fortalecer esa paz que se viene garantizando gracias al esfuerzo de nuestra Policía Nacional y de nuestro Ministerio del Interior, que con firmeza hemos sabido enfrentar todas las dificultades y defender la paz, defender la seguridad, defender la tranquilidad», resaltó.