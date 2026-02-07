En Catarina, Masaya construyen estadio “Salomón Gaitán” con capacidad para 2 mil personas

En un 10 por ciento avanza la construcción del Estadio de Fútbol “Salomón Gaitán Canelo y Vilma Muñoz Quintanilla” en el municipio de Catarina en el departamento de Masaya.

El moderno complejo deportivo contará con grama artificial, cancha multiuso, servicios sanitarios, estacionamiento, graderías, camerinos, cabina para medios de comunicación, tecnología y seguridad de última generación.

Este estadio tendrá capacidad para 2 mil personas y cumplirá con estándares internacionales de FIFA y CONCACAF.