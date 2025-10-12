Señorita Elda Centeno, la nueva Reina del 134 de Jinotega

La noche de este sábado, la bella Elda Centeno fue coronada Reina del 134 Aniversario de Jinotega, actividad realizada en un ambiente de mucha alegría, música, color, en el Parque de Ferias en la ciudad de Las Brumas.

Elda oriunda del municipio de Jinotega, sobresalió por su carisma, belleza y pasarela, ante las otras 12 bellas candidatas.

La señorita Adriana López, del municipio de El Cuá se quedó con la corona de turismo y Nesdery Centeno de Pantasma, como Reina de la Cultura.

Las actividades que se realizan en el marco del 134 Aniversario de Jinotega iniciaron el 10 de octubre y finalizan el 19 del mismo mes.