El Crucero recibió a más de 100 ciclistas en el V Tour de Bienvenida al Verano 2026

Los frescos miradores del municipio de El Crucero fueron el escenario de la V Edición del Tour Ciclístico de Bienvenida al Verano, evento que este domingo reunió a más de 100 pedalistas de la capital y municipios aledaños.

Tour Ciclístico: Frescos Miradores de El Crucero

La actividad, consolidada ya como una tradición deportiva, fue organizada por el INTUR en coordinación con la Alcaldía local, el IND y la Federación Nicaragüense de Ciclismo.

La competencia se desarrolló en cuatro categorías, destacando la Élite Unificada con un exigente recorrido de 72 kilómetros, mientras que las categorías Open Femenino, Juvenil y Máster completaron circuitos de 48 kilómetros.

Los participantes pusieron a prueba su resistencia y disfrutaron de los paisajes neblinosos y las vistas panorámicas hacia el Lago Xolotlán que caracterizan a las zonas altas de Managua.

Al finalizar la jornada, se premió a los tres primeros lugares de cada categoría, reafirmando a El Crucero como un destino privilegiado para el turismo deportivo y de aventura.

Este evento marca el inicio de una amplia cartelera de actividades recreativas programadas para la Semana Mayor, promoviendo el sano esparcimiento y el disfrute de las bellezas naturales de nuestro país.



