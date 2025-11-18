Ejército de Nicaragua y MINSA realiza jornada de fumigación en Matagalpa y Río Blanco

Efectivos del Ejército de Nicaragua, a través del 6 Comando Militar Regional, en coordinación con el Ministerio de Salud (MINSA), participaron el 14 y 15 de noviembre en la jornada de fumigación y abatización en diferentes barrios y comunidades en los municipios de Matagalpa y Río Blanco de Matagalpa.

Ejército de Nicaragua apoya jornada de fumigación

Durante la jornada, se fumigaron 15 mil 905 viviendas, se abatizaron 1,515 depósitos y se eliminaron 3,760 criaderos de mosquitos, beneficiando a 42 mil 25 habitantes.

La directora municipal del MINSA, doctora Kenia Palma Campos dijo “hoy estamos en una jornada de fumigación y abatización en las actividades de lucha antiepidémica…vamos a intervenir diferentes comunidades y barrios, en los cuales el Ejército de Nicaragua ha sido un puente principal, para que se puedan realizar todas estas actividades y hemos tenido el apoyo integral de ellos en toditas estas actividades”.

