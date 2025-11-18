Ejército de Nicaragua y MINSA realiza jornada de fumigación en Matagalpa y Río Blanco

Por Jonathan Morales
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Efectivos del Ejército de Nicaragua, a través del 6 Comando Militar Regional, en coordinación con el Ministerio de Salud (MINSA), participaron el 14 y 15 de noviembre en la jornada de fumigación y abatización en diferentes barrios y comunidades en los municipios de Matagalpa y Río Blanco de Matagalpa.

Ejército de Nicaragua apoya jornada de fumigación
Ejército de Nicaragua apoya jornada de fumigación

Durante la jornada, se fumigaron 15 mil 905 viviendas, se abatizaron 1,515 depósitos y se eliminaron 3,760 criaderos de mosquitos, beneficiando a 42 mil 25 habitantes.

La directora municipal del MINSA, doctora Kenia Palma Campos dijo “hoy estamos en una jornada de fumigación y abatización en las actividades de lucha antiepidémica…vamos a intervenir diferentes comunidades y barrios, en los cuales el Ejército de Nicaragua ha sido un puente principal, para que se puedan realizar todas estas actividades y hemos tenido el apoyo integral de ellos en toditas estas actividades”.

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