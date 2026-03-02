Ejército de Nicaragua y cafetaleros jinoteganos evalúan Plan de Protección y Seguridad
El jefe del Sexto Comando Militar Regional, Coronel Infantería DEM Rodolfo Antonio González, sostuvo un encuentro con 80 productores de café del municipio de Jinotega.
Este encuentro permitió evaluar y escuchar sus planteamientos relacionados con el fortalecimiento del Plan Permanente de Seguridad en el Campo, Plan de Protección y Seguridad a la Cosecha Cafetalera, Ciclo Productivo 2025-2026.
Otro tema importante que se trató fue la Lucha Contra el Abigeato y Plan de Protección al Medioambiente y los Recursos Naturales.
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