Ejército de Nicaragua y cafetaleros jinoteganos evalúan Plan de Protección y Seguridad

Por Jonathan Morales
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El jefe del Sexto Comando Militar Regional, Coronel Infantería DEM Rodolfo Antonio González, sostuvo un encuentro con 80 productores de café del municipio de Jinotega.

Refuerzan seguridad cafetalera en Jinotega 2025-2026
Refuerzan seguridad cafetalera en Jinotega 2025-2026

Este encuentro permitió evaluar y escuchar sus planteamientos relacionados con el fortalecimiento del Plan Permanente de Seguridad en el Campo, Plan de Protección y Seguridad a la Cosecha Cafetalera, Ciclo Productivo 2025-2026.

Otro tema importante que se trató fue la Lucha Contra el Abigeato y Plan de Protección al Medioambiente y los Recursos Naturales.

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