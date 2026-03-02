Ejército de Nicaragua y cafetaleros jinoteganos evalúan Plan de Protección y Seguridad

El jefe del Sexto Comando Militar Regional, Coronel Infantería DEM Rodolfo Antonio González, sostuvo un encuentro con 80 productores de café del municipio de Jinotega.

Refuerzan seguridad cafetalera en Jinotega 2025-2026

Este encuentro permitió evaluar y escuchar sus planteamientos relacionados con el fortalecimiento del Plan Permanente de Seguridad en el Campo, Plan de Protección y Seguridad a la Cosecha Cafetalera, Ciclo Productivo 2025-2026.

Otro tema importante que se trató fue la Lucha Contra el Abigeato y Plan de Protección al Medioambiente y los Recursos Naturales.

