Diriamba celebra décimo festival de El Güegüense, Patrimonio Cultural de la Humanidad

La ciudad de Diriamba, en el departamento de Carazo se llenó de color, música y danza durante la décima edición del Festival de El Güegüense, una de las manifestaciones culturales más representativas de Nicaragua y desde hace 20 años, reconocida como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad.

El festival combinó expresiones teatrales, murales, arte pictórico y gastronomía tradicional, reuniendo a familias locales y visitantes de distintos departamentos del país.

“Es algo que nosotros buscamos, cómo llegar no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y el tema del Güegüense es algo que resuena, hace sentir ese orgullo dentro de Diriamba y de todo el departamento de Carazo, y también nos distingue a nivel internacional. La gente que busca y está sensibilizada en términos de los patrimonios busca esa riqueza cultural, y nosotros tenemos mucho derroche de riqueza en este festejo, en esta celebración”, expresó la Compañera Mara Stotti, Codirectora de Intur.

Estudiantes del Instituto Nacional La Salle y jóvenes artistas de las Escuelas de Arte y Creatividad destacaron en los concursos de murales y cuadros inspirados en la obra, reflejando el ingenio y la identidad del personaje principal, El Güegüense.

El Güegüense es una pieza teatral que mezcla humor, música y danza para satirizar el dominio colonial. A través de la ironía, denuncia las injusticias y el abuso de poder de los invasores españoles.

Su personaje principal proviene del término náhuatl “huehue”, que significa “viejo” o “anciano sabio”. Siempre está acompañado de su fiel amigo El Macho Ratón, con quien se burla de los españoles.

El décimo festival reunió a familias de todo Carazo y otras ciudades del país. La jornada cerró con alegría y baile al ritmo de Costa Azul, El Imperio de la Cumbia.