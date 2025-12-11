Construyen complejo de piscinas olímpicas Roberto y Cristopher Castillo en Jinotepe

La Copresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, informó el inicio de la construcción del Complejo de Piscinas Olímpicas «Roberto y Cristopher Castillo», en Jinotepe, Carazo, lo cual refleja el espíritu indoblegable del pueblo nicaragüense.

Nuevo Complejo de Piscinas Olímpicas en Jinotepe

En su comunicación de este miércoles, la compañera Rosario destacó la presentación del sitio donde se está construyendo la piscina olímpica que llevará el nombre de Roberto y Cristopher.

La compañera recordó que nuestros compañeros fueron martirizados por el golpismo, por el terrorismo con el que quisieron dominarnos, doblar nuestra voluntad, lo que jamás podrán hacer.

«Recordemos a Andrés con su piedra en San Jacinto; recordemos a nuestro General de Hombres y Mujeres Libres, al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional; recordemos a Carlos, recordemos a Tomás, recordemos la fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional; recordemos los gloriosos caminos de liberación», destacó.

El complejo de piscinas cumplirá con todos los estándares internacionales, permitiendo la realización de eventos nacionales e internacionales de alta competitividad.

El complejo estará equipado con una piscina olímpica de 50 metros de largo y 25 metros de ancho, y una semi-olímpica de 25 metros de largo por 12.50 metros de ancho.

Ambas piscinas dispondrán de áreas de graderías con capacidad para 220 y 140 personas respectivamente, para que el público pueda disfrutar de las actividades.

Además de las áreas de competencia, el complejo incluirá infraestructuras clave para la formación y el bienestar de los atletas y visitantes, como área de enfermería y aulas para capacitación deportiva; duchas, vestidores y espacios dedicados al entrenamiento de los atletas.

Otras comodidades son amplio parqueo, zona de recreación, servicios sanitarios y cafetería.

La construcción de este complejo representa un gran avance para el deporte de natación en la región de Carazo.

