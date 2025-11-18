Avanza 40% construcción de nuevo pozo para 1,900 familias en Jinotega

El proyecto de reforzamiento de la producción de agua potable en Jinotega avanza en un 40% con la construcción de un nuevo pozo, ubicado en la Zona Sur de la ciudad.

Esta obra busca mejorar significativamente el servicio para unas 1,900 familias de la localidad.

Se prevé que el nuevo pozo entre en operación en el primer trimestre del próximo año.

La mejora en el suministro beneficiará directamente a familias que residen en los barrios Roger Hanguiem 1 y 2, Benjamín Zeledón, Carlos Núñez, Linda Vista Sur, Panorama, Carlos Fonseca 1 y 2, Llano de la Tejera, El Progreso, San Francisco, Lina Herrera, Homero Guatemala 1 y 2, y Cuatro Esquinas, entre otros.

Nuevo pozo mejorará el agua potable en Jinotega



