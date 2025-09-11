Conmemoran 47 años de Gesta del Asalto al Comandito de Monimbó

Las familias de Masaya conmemoraron los 47 años de la Gesta Heroica del Asalto al Comandito de Monimbó y la Insurrección de Septiembre de 1978, con una jornada de actividades culturales y de memoria histórica que honraron el sacrificio de quienes enfrentaron y resistieron a la dictadura somocista.

Masaya recuerda la Gesta Heroica del Comandito

Este aniversario fue celebrado con música, exposiciones artísticas y espacios dedicados a la reflexión sobre la lucha y la organización del pueblo de Monimbó, símbolo de dignidad y resistencia indígena.

El Tiangue de Monimbó fue escenario de una Exposición de Artesanías Tradicionales, en la que se destacó el valor cultural y ancestral del trabajo artesanal de la comunidad.

Posteriormente, se realizó el Desfile de Identidad Cultural Revolucionaria, donde participaron comparsas, bandas rítmicas y agrupaciones artísticas que, con sus expresiones, rindieron homenaje a los héroes y mártires de 1978.

En estas conmemoraciones revolucionarias, se recordó la vida, legado y lucha de los Héroes y Mártires, entre estos la del Comandante Ulises Tapia Roa, en cuyo honor se inauguró un monumento con un concierto de música sandinista.

Las actividades no solo evocaron los hechos históricos, sino también el espíritu combativo y creativo que caracteriza a Masaya.



