Comuna capitalina construye nueva calle con asfalto en Colonia Unidad de Propósitos

La alcaldía de Managua realizó labores de supervisión este viernes al proyecto de más de 100 metros de calles que está construyendo con asfalto en la colonia Unidad de Propósitos, en el distrito 6 de la capital.

El vicealcalde Enrique Armas explicó que esta obra beneficiará a los habitantes de Unidad de Propósitos y de Las Américas 2, al ofrecer vías alternas más seguras y modernas.

Asimismo, señaló que el Programa Anual de Calles para el Pueblo avanza al 52 por ciento de la meta, con más de 657 calles nuevas construidas en toda la ciudad.

Nuevas calles asfaltadas mejoran barrio Unidad de Propósitos



