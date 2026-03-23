Comisión Especial lleva jornada de cedulación a comunidades del Caribe Norte

Con el objetivo de continuar tramitando el documento de identidad a familias de las comunidades Aniwas, Pahra Tangni, Kuky Bila, San Juan e Inipuwas, en el Caribe Norte, este fin de semana, se trasladó una Comisión Especial de Cedulación y Registro Civil de las Personas.

Comisión Especial en Caribe Norte

La jornada se realizó gracias a la coordinación de las instituciones del GRE-AWB, SDCC y CSE, para acercar los servicios a la población, en especial en las comunidades más alejadas.

Los adultos mayores y jóvenes acudieron para realizar sus trámites de cedulación y registro civil, fortaleciendo así el derecho de las personas a su identificación y acceso a los diferentes programas y servicios sociales.

