Comarca San Antonio Sur, de Managua, recibe calles nuevas en celebración del mes patrio

Las familias de la comarca San Antonio Sur, en el Distrito V de Managua, han comenzado a celebrar el mes patrio con la supervisión de las obras de mejoramiento vial que se llevan a cabo en la comunidad.

Mejoramiento vial en San Antonio Sur: ¡Un mes patrio mejor!

El vicealcalde de Managua, Enrique Armas Rosales, inspeccionó el avance de las 24 cuadras nuevas que se construyen bajo el programa «Calles para el Pueblo», beneficiando a más de 9,000 habitantes.

Según Armas Rosales, el gobierno ha realizado inversiones millonarias desde 2015 para mejorar el drenaje pluvial y asegurar calles transitables durante todo el año para las 1,286 familias de la zona.

El programa «Calles para el Pueblo» inicia el mes de septiembre con un avance del 41 por ciento a nivel nacional, superando las 500 cuadras finalizadas.

Además de la comarca San Antonio, el proyecto beneficiará a otros barrios como 30 de Mayo, Milagro de Dios, 14 de Mayo, Francisco Salazar, Jardines de Veracruz, Germán Pomares, Villa Jerusalén, Naciones Unidas, Eddy Mayorga, Walter Ferreti, Villa Don Bosco, Las Colinas, Enrique Gutiérrez, y las comarcas Los Vanegas, Santo Domingo y Las Cuaresmas.

