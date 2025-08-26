type here...
Colegio Otro de La Rocha sede de las Olimpíadas de Ajedres «Reyes y Reinas del Tablero»

Por Arlen Hernandez
Con la participación de 15 niñas igual número de niños, de colegios de los 7 distritos de Managua y 8 municipios del departamento de Managua, se realiza en el Colegio Otto de la Rocha, las Olimpiadas de Ajedrez “Reyes y Reinas del Tablero”.

El estudiante David Espinoza, de cuarto grado de primaria del Colegio Francisco Morazán, dijo que el ajedrez le ayuda en la concentración y le permite salir adelante.

El educador Junior Núñez, asesor departamental de Educación Física, dijo que esta competición es parte del desarrollo integral y educativo de la niñez, y que los dos primeros lugares de mujeres y varones, representarán al departamento de Managua, en la nacional en el mes de octubre.

