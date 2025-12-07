Cocina con alma caribeña: pollo ahumado bañado en crema de coco triunfa en Bilwi

Un riquísimo pollo ahumado en crema de coco, de Betsy Louis Brown, arrasó entre las delicias presentadas y le otorgó el primer lugar en el Concurso de Comidas Navideñas 2025.

Pollo ahumado en crema de coco de Betsy Louis Brown arrasó en Bilwi: así triunfó en el Concurso de Comidas Navideñas 2025

Su creación, que fusiona el humeante aroma del ahumado tradicional con la dulzura caribeña del coco, impresionó al exigente jurado en un evento organizado por el Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte.

Desde temprano, la Plaza de Ferias Miguel Ángel Ortéz de Bilwi vibró con una explosión de color, fragancias ancestrales y el bullicio de familias completas, un ecosistema donde talentosos cocineros exhibieron sus recetas con orgullo autóctono.

Cada fogón contaba una historia: desde técnicas heredadas por generaciones hasta audaces reinterpretaciones con productos locales, reflejando la riqueza multicultural de la región. Fue una verdadera fiesta cultural donde los sabores navideños del Caribe resplandecían sin competencia.

Un panel de expertos culinarios evaluó con rigurosidad técnica y pasión cada propuesta premiando finalmente cuatro platos excepcionales.

El sabroso lomo relleno navideño de Joel Junior Michelle conquistó el segundo puesto. En el tercer lugar se alzó Oscar Galeano, cuyo lomo de cerdo relleno hipnotizó los sentidos. Luz Valeria Walter cerró al ganar el cuarto puesto con su delicioso lomo de cerdo pinchado, una obra maestra de jugosidad.

El esfuerzo institucional articulado por la Secretaría Regional de Turismo, junto a clubes gastronómicos locales y respaldado por el Instituto de las Culturas de los Pueblos y Juventudes, además del INATEC, confirmó el compromiso por preservar estas tradiciones emblemáticas. E

El evento fortalece el tejido económico de emprendedores y cetficia el valor de la cocina como patrimonio intangible de la Costa Caribe Norte.