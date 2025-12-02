Ciudad de Estelí celebra su 134 aniversario con Festival de Poesía, Gastronomía, Música e Hípica

Estelí se prepara para celebrar el 134 aniversario de haber sido elevada a ciudad con una nutrida agenda de actividades culturales, gastronómicas y recreativas que se extenderán durante todo el mes de diciembre.

Estelí celebra 134 años con cultura, sabor y alegría

Las festividades inician este miércoles 3 de diciembre a las 4:00 p.m. en el Parque Central 16 de Julio, con la degustación de “El Gallo Pinto Más Grande”, acompañada de presentaciones artísticas con villancicos y sones navideños.

La cultura tomará el protagonismo los días 5 y 6 de diciembre con el XI Festival Popular Centroamericano de Poesía, que se desarrollará en la Casa de Cultura y Creatividad Leonel Rugama, bajo el lema “En su voz, el valle encontró palabra, en su palabra el pueblo encontró memoria”.

El 5 de diciembre, la tradición culinaria esteliana se lucirá con la Décimo Cuarta Edición del Festival del Pan “Sabores al horno” a partir de las 10:00 a.m. en el Parque Central y el Centro Cultural Felipe Urrutia.

El 8 de diciembre será el día central de las celebraciones. La jornada iniciará a las 8:00 a.m. con la Feria Gastronómica y Cultural “Con Sazón Esteliano”, que ofrecerá expo venta de dulces, comidas y arreglos navideños frente al Centro Cultural Felipe Urrutia.

A las 9:00 a.m., el acto central “134 años de tradición, orgullo y pinceladas de historia” tendrá lugar en el mismo centro cultural, con presentaciones culturales y la entrega de reconocimientos a artistas, emprendedores y deportistas destacados del 2025.

El día culminará con el colorido Carnaval “Estelí se mueve con ritmo” a las 4:00 p.m., saliendo de INISER hasta el Parque Central, donde más tarde, a las 7:30 p.m., se premiarán los mejores altares en un concurso municipal.

La programación de diciembre continuará con eventos comerciales y ganaderos.

Del 11 al 14 de diciembre se llevará a cabo la Feria Ganadera Estelí 2025 en la salida norte de la ciudad.

El 13 de diciembre se marcará la apertura de las Noches de Compras Navideñas en la Calle Central, y la Feria Navideña “Los productos de mi pueblo” en el costado sureste de la Catedral.

Las celebraciones ecuestres tendrán su espacio con la Hípica Nacional en saludo al 134 aniversario el 14 de diciembre a las 2:00 p.m. en la Calle Central.

Finalmente, las fiestas cerrarán con un Concierto Navideño el 17 de diciembre a las 6:00 p.m. en el Parque Central, y la “Navidad Taurina” con corridas de toros y conjuntos musicales en el Parque Municipal de Ferias los días 20 y 21 de diciembre.