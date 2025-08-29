type here...
viernes, agosto 29, 2025
Chontales acoge el Primer Torneo Nacional de Mujeres Barrileras

Por Jhonny Martínez
Reconocida como la cuna de la ganadería nicaragüense, Juigalpa se ha convertido en la sede del Primer Torneo Nacional de Mujeres Barrileras, una competencia ecuestre que busca destacar el talento y el empoderamiento femenino en un deporte tradicionalmente dominado por hombres.

El evento, denominado «Mujeres Barrileras de Nicaragua», se realizará el próximo 6 de septiembre y tiene como objetivo promover la disciplina ecuestre y el desarrollo integral de las mujeres en este ámbito.

En la competencia participan 30 jinetes distribuidas en tres categorías: Pee Wee: Niñas de 5 a 12 años; Amazonas: Adolescentes de 13 a 17 años, y Amateur: Jinetes de 18 años en adelante.

El deporte de barrileras exige una gran destreza física y técnica, combinando la habilidad de la jinete y la fuerza del caballo para ejecutar maniobras y recorridos cronometrados.

Este torneo marca un hito en el país y busca consolidar esta disciplina, que cada vez gana más popularidad en Nicaragua.


