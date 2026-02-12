Centro Tecnológico de Ticuantepe aporta a la seguridad y soberanía alimentaria

Con mucho optimismo y deseos de superación, estudiantes del Centro Tecnológico Manuel Landez Rojas de Ticuantepe, iniciaron su segunda semana de clases, llevando la teoría a la práctica en espacios habilitados como parcelas demostrativas y laboratorios.

Estudiantes aplican teoría y práctica en Ticuantepe

Carlos Adán Argüello, director del Centro Tecnológico, destacó que ese centro cuenta con más de 600 estudiantes en las carreras de técnico general en zootecnia, técnico general en veterinaria, técnico general en agronomía y técnico general en riego agrícola, en los turnos diurnos, sabatino y dominical.

“Los jóvenes protagonistas están realizando sus estudios, prácticas en las parcelas demostrativas y laboratorios, poniendo en práctica todo el conocimiento que han venido adquiriendo a lo largo de estas dos semanas de estudios”, expresó.

El director del centro recordó que este centro cuenta con docentes capacitados, quienes imparten 70% práctica y 30% teorías.

Una vez finalizadas sus carreras técnicas, estos jóvenes están aptos para el mercado laboral, para poder colaborar y contribuir con la economía local, la economía nacional y fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria del país.

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