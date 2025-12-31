Catarina se desborda en cultura con el Torovenado y el tradicional «Pase» de San Silvestre Papa

Las calles de Catarina, la «Ciudad de los Viveros» se convirtieron anoche en un iluminado y vibrante escenario de identidad nacional, donde miles de pobladores y turistas convergieron para celebrar el tradicional Torovenado de Catarina y el solemne Pase de San Silvestre Papa, festividades que marcan el cierre del calendario folclórico de Masaya.

Torovenado de Catarina: tradición y alegría nacional

El Torovenado, una de las expresiones de teatro callejero y danza más auténticas de los Pueblos Blancos, recorrió las principales vías del municipio.

Con máscaras de madera, vestimentas de parodia y representaciones de personajes de la vida cotidiana, los participantes mantuvieron viva la esencia de esta danza que simboliza con el Toro la fuerza del colonizador y con el Venado, la astucia del indígena.

El tradicional torovenado se realiza durante tres días, siendo el primero el de anoche, dedicado a los mitos y leyendas; el segundo este miércoles dedicado a los niños, y el tercero es el de mañana primero de enero, el más concurrido, comenzando desde las 11 de la mañana con una indiscutible expresión popular, cargada de picardía y humor.

«Esta es la herencia de nuestros antepasados, es nuestra forma de reírnos de las dificultades y celebrar que somos un pueblo libre y alegre», comentó don Carlos Putoy, uno de los tradicionalistas locales mientras danzaba al son de la marimba de arco.

De manera paralela, la comunidad de Catarina participó en el «Pase» de San Silvestre Papa, el santo patrono que custodia el fin de año.

La imagen de San Silvestre, adornada con flores frescas de los viveros locales, salió en procesión acompañada por el estallido de pólvora, bailes folclóricos y promesantes que agradecen por los favores recibidos durante el 2025.

Este evento religioso se distingue por su ambiente familiar, donde los niños, vestidos con trajes folclóricos o de angelitos, encabezan el desfile junto a las autoridades y las cofradías.

La celebración fortaleció los lazos espirituales y culturales, y representa un importante dinamismo económico para el municipio.

Los dueños de negocios y artesanos reportaron un incremento masivo de visitantes, quienes aprovecharon la ocasión para adquirir plantas, artesanías y disfrutar de la gastronomía típica de la zona.

Con el estruendo de la pólvora, la música de los chicheros y el colorido de los disfraces, Catarina reafirma su posición como un baluarte de las tradiciones nicaragüenses, despidiendo el año con una mezcla perfecta de fe, sátira y orgullo nacional.