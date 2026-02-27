Casi 147 mil familias recibirán atención médica en sus comunidades durante la próxima semana

Durante la semana del lunes 2 al sábado 7 de marzo, el Ministerio de Salud brindará atención médica general y especializada a 146 mil 854 familias nicaragüenses.

Los servicios médicos serán ofrecidos en 2 mil 396 barrios y comunidades en todo el país, mediante la realización de 1,444 ferias de salud y clínicas móviles.

Dentro de esta programación se desarrollarán 83 ferias de salud con atención de especialistas, realización de mamografías y ultrasonidos de mamas, a través de la estrategia “Mi Hospital en mi Comunidad”.