Casi 147 mil familias recibirán atención médica en sus comunidades durante la próxima semana
Durante la semana del lunes 2 al sábado 7 de marzo, el Ministerio de Salud brindará atención médica general y especializada a 146 mil 854 familias nicaragüenses.
Los servicios médicos serán ofrecidos en 2 mil 396 barrios y comunidades en todo el país, mediante la realización de 1,444 ferias de salud y clínicas móviles.
Dentro de esta programación se desarrollarán 83 ferias de salud con atención de especialistas, realización de mamografías y ultrasonidos de mamas, a través de la estrategia “Mi Hospital en mi Comunidad”.
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