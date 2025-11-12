Campaña Ambiental en Managua: Erradicación de botaderos y plantación de árboles
Con el objetivo de promover la responsabilidad ciudadana y fomentar un entorno más limpio y saludable, la Alcaldía de Managua continua con la Campaña “Vivir Limpio, Vivir Bonito, Vivir Bien”, a través, de la que se realiza un trabajo de sensibilización enfocado en la erradicación de botaderos ilegales de basura.
Esta campaña se enmarca en la estrategia nacional que incluye una serie de componentes, entre ellos la limpieza botaderos ilegales de basura y la erradicación de los mismos que existen en la municipalidad capitalina.
Mauricio Díaz, director de Gestión Ambiental de la Alcaldía de Managua, dijo: “hoy, andamos dando continuidad a la estrategia de Vivir Limpio, Vivir Bonito, Vivir Bien, que ha sido orientada por nuestra Co-Jefatura, Comandante Daniel y Compañera Rosario Murillo”.
Agregó que no solo andan haciendo la limpieza, sino que también hacen un proceso de reforestación, de rehabilitación del área; traemos plantas ornamentales y traemos plantas forestales, para embellecer el sitio, el área y que tengan un espacio de esparcimiento.
La jornada se llevó a cabo a orillas del cauce que pasa por el barrio Francisco Salazar, del Distrito V de Managua, donde se plantarán 100 árboles, si el área lo permite.