Campaña Ambiental en Managua: Erradicación de botaderos y plantación de árboles

Con el objetivo de promover la responsabilidad ciudadana y fomentar un entorno más limpio y saludable, la Alcaldía de Managua continua con la Campaña “Vivir Limpio, Vivir Bonito, Vivir Bien”, a través, de la que se realiza un trabajo de sensibilización enfocado en la erradicación de botaderos ilegales de basura.

Managua impulsa campaña Vivir Limpio y Bonito

Esta campaña se enmarca en la estrategia nacional que incluye una serie de componentes, entre ellos la limpieza botaderos ilegales de basura y la erradicación de los mismos que existen en la municipalidad capitalina.

Mauricio Díaz, director de Gestión Ambiental de la Alcaldía de Managua, dijo: “hoy, andamos dando continuidad a la estrategia de Vivir Limpio, Vivir Bonito, Vivir Bien, que ha sido orientada por nuestra Co-Jefatura, Comandante Daniel y Compañera Rosario Murillo”.

Agregó que no solo andan haciendo la limpieza, sino que también hacen un proceso de reforestación, de rehabilitación del área; traemos plantas ornamentales y traemos plantas forestales, para embellecer el sitio, el área y que tengan un espacio de esparcimiento.

La jornada se llevó a cabo a orillas del cauce que pasa por el barrio Francisco Salazar, del Distrito V de Managua, donde se plantarán 100 árboles, si el área lo permite.