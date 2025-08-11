Buen gobierno sandinista inaugurará segundo tramo de la carretera Cuapa – La Libertad, en Chontales

El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), inaugurará el jueves 13 de agosto el segundo tramo de 16 kilómetros de la carretera que une Cuapa y La Libertad, en el departamento de Chontales.

Inauguran tramo clave de carretera Cuapa-La Libertad

Con la finalización de este tramo, el Gobierno Sandinista completa la importante carretera de 49 kilómetros.

Esta obra promueve el crecimiento económico de la región, mejora la calidad de vida de 26 mil 341 personas, e impulsa la producción minera de oro y plata, la ganadería y el comercio.

La carretera también facilita la conectividad entre los polos de desarrollo del departamento de Chontales.



