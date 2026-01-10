Buen Gobierno fortalece espacios de recreación y deporte en Granada y Jinotega

En un ambiente de mucha alegría, el Gobierno Sandinista, a través de las autoridades municipales de Granada, inauguraron la segunda etapa del Parque Central, en el marco de la celebración de los 19 años del Pueblo Presidente.

La compañera Gladys Medina, alcaldesa de Granada, explicó que la obra realizada incluye: reparación total del piso, luminarias, arco en la parte norte del parque, colocación de bancas, y la restauración de los 4 kioscos donde se vende el rico vigorón.

“La inversión asciende a 14 millones 17 mil córdobas”, concluyó la alcaldesa granadina.

En tanto, en el departamento de Jinotega, las autoridades inauguraron la quinta etapa del estadio de béisbol en el barrio San Isidro.

La obra incluyó la construcción de graderías, cubierta de techo, nivelación del terreno, entre otras. Este espacio reafirma el compromiso del Gobierno Sandinista con el deporte y la recreación familiar.