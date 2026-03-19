Bomberos Unidos realizan inspecciones en el Mercado Israel Lewites

El personal especializado de los Bomberos Unidos, realizaron inspección eléctrica y de cilindros en los tramos y terminal de buses del mercado Israel Lewites, para garantizar la seguridad de las familias que llegan a hacer sus compras o que viajaban, y de los comerciantes.

Bomberos resguardan el mercado Lewites

El comisionado mayor Francisco Reyes, jefe de estación de bomberos ubicada en el barrio Altagracia, destacó que estas son parte, de las acciones de la Temporada Veraniega 2026.

“Aquí en el Israel Lewites, también realizamos inspección al sistema contra incendio, rutas de evacuación y el acceso a hidrantes”, detalló comisionado mayor Francisco Reyes.

Durante la Temporada Veraniega 2026, desde las 235 Estaciones de Bomberos, se dispondrán de 2 mil 782 compañeros, y 448 vehículos de emergencias para garantizar la cobertura en los 200 centros turísticos de mayor concurrencia de las familias.

