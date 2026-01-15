Bomberos inspecciones sistemas eléctricos contra incendios en el Mercado Iván Montenegro

Los Bomberos Unidos del Ministerio del Interior, en coordinación con autoridades de COMMEMA y la Asociación de Comerciantes, inspeccionaron este jueves el sistema eléctrico y contra incendios en los tramos ubicados en el Mercado Iván Montenegro, Distrito VII de la capital.

Bomberos refuerzan seguridad en el Mercado Iván Montenegro

El subcomisionado Byron Rivera, jefe de la estación de bomberos ubicada en ese centro de compras, dijo que el objetivo de las inspecciones es que los dueños de negocios cumplan con las normas técnicas obligatorias y pongan en práctica las medidas de seguridad.

“Es importante que de forma periódica revisen el sistema eléctrico, que no esté expuesto ni sobrecargado. Cada negocio debe contar con su equipo de extinción; aquí es importante que cada extintor esté cargado, con presión adecuada, señalización y colocado a la altura indicada”; explicó.

El jefe bomberil añadió que también deben contar con rutas de evacuación alternas ante una emergencia, las cuales deben ser salidas libres de obstáculos y con luminarias funcionando correctamente.

Por su parte, Anielka Rodríguez, gerente general del Mercado Iván Montenegro; expresó que este centro de compras cuenta con más de 1,800 negocios y más de 2,000 trabajadores por cuenta propia, por lo que es necesario que el sistema eléctrico y los sistemas contra incendios estén siempre en buen funcionamiento.

