Barrileras Nicaragua impulsa la participación femenina en competencias ecuestres

Con más de 15 mujeres participantes de distintos puntos del territorio nacional se realizó el evento Barrileras Nicaragua, donde la mujer nicaragüense, sinónimo de fuerza, valentía, coraje y determinación, se empodera ocupando roles en diferentes ámbitos.

Barrileras Nicaragua celebró su primer aniversario la noche de este sábado en La Subasta Ganadera El Corral, ubicada en el kilómetro 24 de la carretera Panamericana Norte.

La jornada inició con la carrera de barriles como actividad central, y está consiste en la competencia contra el tiempo a caballo, se trata que el binomio perfecto entre el caballo y jinete sean completos.

Además, se realizó la competencia del rescate a la princesa, algo más desafiante, porque una mujer está encima de un barril, el montado llega a toda velocidad, agarra a su dama, la monta en el caballo y sale contra el tiempo.

También se realizó la competencia entre polos, una carrera contra tiempo, donde el jinete se encarga de pasar lo más rápido posible entre varias estacas y volver en el menor tiempo posible.

Mariling Montenegro, destacó que Barrileras Nicaragua ha venido impulsando el desarrollo de la mujer, en un espacio liderado por hombres. “Ya tenemos un año de haber sido fundada y hemos tenido una labor muy bonita en pro de la mujer, para su desarrollo y que dé un salto en el mundo del hipismo y ecuestre a nivel nacional e internacional”.